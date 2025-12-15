В России упростили доступ к кредитным историям клиентов лизинговых компаний

Запрос и оформление актуального согласия каждые шесть месяцев действия договора лизинга приводит к дополнительному расходованию значительных временных и трудовых ресурсов, отметили авторы инициативы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий лизинговым компаниям доступ к кредитным историям клиентов.

Закон распространяет действие согласия субъекта кредитной истории (лизингополучателя) на доступ к его данным в бюро кредитных историй лизингодателю на весь срок договора лизинга.

На данный момент согласие на получение кредитной истории действует только в течение шести месяцев со дня оформления договора лизинга, автоматическое продление срока действия согласия на оставшийся срок законодательно не установлено.

Запрос и оформление актуального согласия каждые шесть месяцев действия договора лизинга приводит к дополнительному расходованию значительных временных и трудовых ресурсов со стороны как лизингодателя, так и лизингополучателя. Затраты данных ресурсов обусловлены длительностью исполнения лизинговых сделок и количеством договоров лизинга, отмечают авторы инициативы.