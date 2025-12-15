"Силовые машины" до 2030 года вложат 75 млрд рублей в производственные мощности

Мероприятия позволят нарастить производство до 10 газовых турбин в год, рассказал глава компании Алексей Подколзин

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. "Силовые машины" планируют в течение следующих пяти лет направить 75 млрд рублей на развитие производственных мощностей. Об этом в интервью ТАСС заявил глава компании Алексей Подколзин.

По его словам, предприятие ориентируется на Генсхему развития энергетики до 2042 года, утвержденную Минэнерго РФ. Компания видит, что отрасли потребуется больше оборудования для модернизации станций и для строительства новой генерации.

"Чтобы удовлетворить спрос, планируем в течение пяти лет инвестировать в развитие наших производственных мощностей еще порядка 75 млрд рублей. Эти мероприятия позволят нам нарастить мощности до 10 газовых турбин в год, а также в два раза увеличить производство оборудования для АЭС и в полтора - паросилового оборудования для теплогенерации", - сказал Подколзин.

Полный текст интервью будет опубликован 16 декабря в 07:00 мск.