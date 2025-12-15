В работе Spotify произошел сбой

Более 33 тыс. пользователей сообщили о нарушениях в работе Spotify в США

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Музыкальный сервис Spotify сообщил о перебоях в работе.

"Мы знаем о некоторых проблемах, прямо сейчас проверяем их", - говорится в сообщении компании в X.

Согласно сведениям сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, более 33 тыс. пользователей сообщили о нарушениях в работе Spotify в США. Также сбои фиксируются в Бразилии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Франции и других странах.

По его информации, 81% пользователей жалуются на работу приложения, 24% испытывают трудности с входом в аккаунт, и еще 8% отметили сбои в функционировании сайта.