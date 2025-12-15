В Москве разрабатывают цифровое мастер-планирование

Новый принцип даст возможность проанализировать потребности территории, сгенерировать на ней застройку, а также автоматически проверить, соответствуют ли проекты новых зданий установленным правилам и нормативам

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Департамент градостроительной политики (ДГП) Москвы совместно с Департаментом информационных технологий (ДИТ) столицы разрабатывает комплексный подход для оптимизации процесса подготовки проектов планировки территорий - цифровое мастер-планирование столицы. Об этом сообщил руководитель ДГП Владислав Овчинский.

"Цифровое мастер-планирование - это революционный подход к управлению развитием городских территорий, который позволит нам перейти на качественно новый уровень градостроительного проектирования. Данный принцип не только ускорит подготовку проектов планировки, но и обеспечит комплексную оценку их воздействия на городскую среду. Это особенно важно для сохранения баланса между новой застройкой и существующей инфраструктурой. Инструмент станет ключевым элементом в дальнейшем развитии сбалансированной и комфортной городской среды Москвы будущего", - сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в ведомстве, на основе структурированных цифровых данных новый принцип даст возможность проанализировать потребности территории, сгенерировать на ней застройку, а также автоматически проверить, соответствуют ли проекты новых зданий и сооружений установленным правилам и нормативам. Это поможет выбирать лучшие варианты размещения жилых домов, школ и детских садов, бизнес-центров и других объектов.

Новый принцип подготовки проектов планировки будет включать в себя множество алгоритмов, разработанных совместно с профильными органами исполнительной власти, которые позволят анализировать большое количество данных и предлагать наиболее удачные варианты развития территорий. Разработка ведется в соответствии с постановлением правительства Москвы, принятым в марте 2024 года.

"Цифровое мастер-планирование создается на базе "Цифрового двойника города" - одного из главных ИТ-инструментов в столичной системе управления. Эта платформа агрегирует более девяти тысяч слоев данных, которые поступают из множества источников: от коммунальной техники и различных датчиков до десятков ведомственных информационных систем. Город уже тестирует первые сервисы цифрового мастер-планирования. Например, один из инструментов с использованием искусственного интеллекта способен за несколько секунд сгенерировать комплексный вариант застройки конкретной территории с учетом множества параметров, размещая на ней не только жилые дома, но и всю необходимую инфраструктуру: школы, детские сады, поликлиники, зоны отдыха и многое другое", - добавил руководитель ДИТ Эдуард Лысенко.

Как подчеркнули в пресс-службе ДГП, в столице ведется системная работа по внедрению передовых цифровых технологий в градостроительную отрасль, что позволяет сделать процесс градостроительного планирования более эффективным и прозрачным.