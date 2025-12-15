В РФ создадут добровольные общества для развития племенного животноводства

Их главными задачами станут разработка собственных стандартов качества для племенной продукции и контроль за их соблюдением членами организации

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России саморегулируемых организаций (СРО) для производителей в сфере племенного животноводства.

Эти СРО будут представлять собой некоммерческие объединения, куда производители будут вступать добровольно. Их главными задачами станут разработка собственных стандартов качества для племенной продукции и контроль за их соблюдением членами организации.

Кроме того, такие объединения будут совместно с государством участвовать в формировании научной политики в области племенного животноводства, определять перечень перспективных пород для разведения и вести учет племенных хозяйств.

Как отмечалось в пояснительной записке на этапе законопроекта, инициатива позволит производителям объединять усилия для развития конкретных пород, лучше отвечать запросам внутреннего рынка и наращивать экспортный потенциал. Также он направлен на формирование "института породных ассоциаций" и раскрытие возможности создания в племенном животноводстве СРО по видовой и породной принадлежности.