Пчеловодов будут оперативно предупреждать об экстренном применении пестицидов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который для экстренных случаев сокращает допустимый срок оповещения пчеловодов о применении пестицидов. Документ был инициирован группой сенаторов и председателем комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиром Кашиным.

В обычном порядке пчеловодов, работающих в радиусе семи километров, должны оповещать через СМИ не раньше чем за 10 дней и не позднее чем за 5 дней до начала обработки пестицидами земельных участков. В оповещении надо указать название пестицидов, дату, способ и дозировку их применения, а также кадастровый номер, адрес либо местоположение земельного участка, где запланирована обработка, и рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.

Авторы инициативы отмечали, что иногда аграрии вынуждены незамедлительно обрабатывать участки или переносить дату из-за изменения погоды. Поэтому было решено уточнить некоторые формулировки.

"В случае, если применение пестицидов осуществляется в связи с установлением федерального, регионального или местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию при введении режима чрезвычайной ситуации, физические и юридические лица, осуществляющие пчеловодство, <...> информируются о применении пестицидов не позднее чем за 24 часа до такого применения", - говорится в новой редакции документа.

Также законодательно закрепляется использование ФГИС "Сатурн" для информирования о применении пестицидов.

Как пояснял зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, закон защищает интересы аграриев и пчеловодов в ситуациях, не терпящих отлагательств. "Предложенный прямой механизм позволяет пчеловодам своевременно принять меры для защиты своих пчел от гибели (закрыть ульи, переместить пасеку и т. д.). Это уменьшит потенциальные конфликты между сельхозпроизводителями и пчеловодами, предоставляя четкую и обязательную процедуру. Использование ФГИС "Сатурн" повышает ответственность сельхозпроизводителей и упрощает контроль со стороны надзорных органов", - говорил депутат. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.