Путин поручил найти источники финансирования для полярной Ледовой базы им. Чилингарова

Доклад глава государства ждет до 15 января

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ определить объем и источники финансирования для создания полярной научно-исследовательской Ледовой базы им. А. Н. Чилингарова. Об этом говорится в поручении президента.

"Правительству Российской Федерации: принять участие в создании полярной научно-исследовательской Ледовой базы им. А. Н. Чилингарова, определив объем и источники финансирования, необходимого для ее создания", - говорится в поручении.

Доклад глава государства ждет до 15 января 2026 года.

Российская Ледовая база им. А.Н. Чилингарова - опорный пункт в районе географической точки Северного полюса. Состоит из научных, технических и жилых модулей, аэродрома. Это объект над океаном, где глубина достигает 4 200 м.