Сведения о границах сельхозугодий будут вноситься в ЕГРН

Такие территории имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Единый государственный реестр недвижимости начнут включать сведения о границах сельскохозяйственных угодий в составе земель сельхозназначения. Изменения вносятся в закон "О государственной регистрации недвижимости".

В соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, сельскохозяйственными угодьями являются пашни, сенокосы, пастбища, земли, занятые многолетними насаждениями (например, садами и виноградниками).

Такие территории имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Однако в отсутствие в ЕГРН сведений о границах таких территорий они могут быть необоснованно отнесены "к землям иных категорий, включены в границы населенных пунктов, предоставлены заинтересованным лицам, в том числе для целей, связанных со строительством тех или иных объектов", отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

Нормы вступят в силу с 1 июля 2026 года.