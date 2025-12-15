Путин поручил представить доклад о финансовом состоянии угольной отрасли

Кабмин должен будет подготовить документ до 1 февраля

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля представить доклад по итогам мониторинга финансового состояния угольного сектора. В дальнейшем доклады будут представлять раз в полгода, следует из поручения главы государства по итогам Международного форума "Российская энергетическая неделя".

"Правительству Российской Федерации [поручено] обеспечить проведение мониторинга финансового состояния организаций угольной промышленности и при необходимости принять меры государственной поддержки в отношении этих организаций в целях повышения их экономической эффективности и конкурентоспособности. Доклад - до 1 февраля 2026 г., далее - один раз в полгода", - говорится в документе.