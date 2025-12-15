В РФ продлили разрешение импорта лекарств в иностранных упаковках

Оно будет действовать до 31 декабря 2027 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым предлагается продлить до 31 декабря 2027 года разрешение на ввоз и последующую продажу лекарств в иностранных упаковках в случае дефицита или риска его возникновения из-за санкций.

Изменения внесены в закон "Об обращении лекарственных средств". Согласно действующим нормам, указанное разрешение действует до 31 декабря 2025 года. При этом в законе подчеркивается, что ввозимые лекарства должны соответствовать требованиям при их регистрации, а на их упаковку должна быть прикреплена наклейка с информацией на русском языке. Закон продлевает разрешение на два года, он вступит в силу с 1 января 2026 года.