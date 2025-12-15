Путин поручил представить предложения по размещению центров обработки данных

Они будут построены в потенциально энергопрофицитных районах страны

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2026 года представить предложения по размещению центров обработки данных (ЦОД) в потенциально энергопрофицитных районах страны. Соответствующее поручение дано по итогам международного форума "Российская энергетическая неделя".

"Правительству Российской Федерации: представить предложения по размещению центров обработки данных в потенциально энергопрофицитных районах России, рассмотрев возможность снабжения их электрической энергией, вырабатываемой объектами угольной и газовой генерации электрической энергии, функционирующими на базе современных технологий (при условии соблюдения требований в области охраны окружающей среды), на территориях субъектов Российской Федерации с большими запасами угля и природного газа, удаленных от объектов транспортной инфраструктуры", - сказано в поручении.

Срок исполнения, согласно опубликованным данным, значится 1 февраля 2026 года.