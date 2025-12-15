Путин поручил простимулировать разработку ТРИЗов в Надым-Пур-Тазовском регионе
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и властям Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить стимулирование трудноизвлекаемых запасов углеводородов Надым-Пур-Таза, соответствующее поручение президент дал по итогам РЭН.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить стимулирование разработки трудноизвлекаемых запасов в Надым-Пур-Тазовском регионе", - говорится в документе.
Доклад поручено представить до августа 2026 года.
Путин на РЭН назвал уникальными запасы газа в России, тем не менее заявив о необходимости постоянно работать над ресурсной базой, восполнять ее, в том числе за счет освоения трудноизвлекаемых запасов. Он отмечал, что для реализации задачи в начале года правительству было поручено подготовить специальную программу в Ямало-Ненецком автономном округе.