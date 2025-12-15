В Новосибирске строительство четвертого моста через Обь подорожало на 7,2 млрд рублей

Общая стоимость проекта составляет почти 47 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске за весь период подорожало на 7,2 млрд рублей. Общая стоимость проекта - почти 47 млрд рублей, сообщил журналистам гендиректор ГК "ВИС" Сергей Юдин на церемонии открытия проезда по объекту.

"Текущая стоимость моста составляет 46,8 млрд рублей. С НДС по текущей ставке 20%. Удорожание произошло на 7,2 млрд. Но хотелось бы отметить, что в стоимость моста входит внебюджетное финансирование, которое мы привлекли. Оно составляет более 25%, сумма - 16,5 млрд рублей", - рассказал Юдин.

Проект четвертого моста в Новосибирске реализуется с участием частного инвестора на основе концессионного соглашения, подписанного в декабре 2017 года. Концедентом выступает правительство Новосибирской области в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства. Проект включает создание транспортных развязок на берегах Оби, общая протяженность всех объектов инфраструктуры превысит 5 км.