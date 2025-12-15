Петербургу одобрили проект строительства Широтной магистрали скоростного движения

Общая протяженность трассы составит 27,4 км

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. ФАУ "Главгосэкспертиза России" одобрила проект строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба губернатора города.

"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на строительство этапа 4.2.1 Широтной магистрали скоростного движения. Теперь все этапы одного из главных мегапроектов Петербурга согласованы государственной экспертизой, что подтверждает их полное соответствие требованиям законодательства РФ и техническим нормативам", - говорится в сообщении пресс-службы.

Широтная магистраль скоростного движения в обход центра Санкт-Петербурга с переходом через Неву будет начинаться от Западного скоростного диаметра и подключится к КАД в районе Кудрова, на ней предусмотрено строительство 10 транспортных развязок. Общая протяженность трассы составит 27,4 км, в том числе 14,2 км - по территории Санкт-Петербурга и 8,2 км - по территории Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург получит из федерального бюджета 90 млрд рублей на строительство Широтной магистрали скоростного движения по поручению президента РФ Владимира Путина. Начало строительства трассы запланировано на 2026 год, а завершение всех работ ожидается через пять лет.