ЕС включил в черный список 40 танкеров "теневого флота"
Редакция сайта ТАСС
15:40
обновлено 15:49
БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Главы МИД ЕС включили в черный список 40 танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.
"Министры также приняли решение внести в черный список 40 танкеров "теневого флота", - заявила она. Каллас также отметила, что теперь Евросоюз намерен вводить санкций против танкеров "в рабочем порядке", не дожидаясь принятия больших пакетов санкций.