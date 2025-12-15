ЕС включил в черный список 40 танкеров "теневого флота"

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз намерен вводить рестрикции против судов, не дожидаясь больших пакетов

Редакция сайта ТАСС

© Mario Tama/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Главы МИД ЕС включили в черный список 40 танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

"Министры также приняли решение внести в черный список 40 танкеров "теневого флота", - заявила она. Каллас также отметила, что теперь Евросоюз намерен вводить санкций против танкеров "в рабочем порядке", не дожидаясь принятия больших пакетов санкций.