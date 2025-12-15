Минфин предложил ввести электронное подтверждение качества продукции при госзакупках

Необходимо упрощение с точки зрения того, что качество продукции и ее соответствие требованиям должно подтверждаться, отметили в ведомстве

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. В системе контрактных закупок необходимо ввести механизмы электронного подтверждения качества продукции и поставщиков. Об этом сказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев в рамках круглого стола "Законодательство о контрактной системе: практика применения и перспективы развития".

"Необходимо упрощение с точки зрения того, что качество продукции и ее соответствие требованиям должно подтверждаться электронным способом, точно так же и качество поставщиков", - сказал Моисеев.