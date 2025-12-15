Мантуров поручил поддержать производителей светотехнических изделий Мордовии

Первый вице-премьер также поручил проработать вопрос создания инжинирингового центра на базе Научно-исследовательского Мордовского университета имени Огарева

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу оказать поддержку производителям светотехнических изделий и комплектующих для электроники Республики Мордовия. Об этом сообщили в секретариате Мантурова по итогам его посещения промышленных предприятий этого региона России.

"Первый вице-премьер поручил Минпромторгу России оказать поддержку региональным производителям светотехнических изделий и комплектующих для электроники, а также проработать вопрос создания инжинирингового центра на базе Научно-исследовательского Мордовского университета имени Огарева", - отмечается в сообщении.

В рамках рабочей поездки Мантуров с полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и главой республики Артемом Здуновым ознакомился с деятельностью промышленных предприятий Мордовии.

В частности, первый вице-премьер посетил Саранский приборостроительный завод, где ему показали новые манометры и датчики общепромышленного назначения. Приборы были разработаны для удовлетворения потребностей рынка после введения санкций и ухода иностранных поставщиков. Устройства проходят завершающий этап сертификации, в ближайшее время начнутся поставки потребителям, отмечается в сообщении. Также Мантуров ознакомился с деятельностью предприятия "Лидер-компаунд", которое выпускает изделия для кабельной промышленности по полному циклу.

В целом первому вице-премьеру свои изделия представили производители машиностроительной, кабельной и светотехнической отрасли. Мантуров отметил, что все запросы предприятий региона, которые были зафиксированы в прошлые визиты, были отработаны.

"Сегодня мы видим достаточно эффективные результаты работы руководителей предприятий. По запросам, которые сегодня поступили от бизнеса, идеям и проектам, профильные министерства уже получили поручения. В том числе по регуляторным механизмам и поддержке спроса на выпускаемую в регионе продукцию", - подчеркнул Мантуров.