Хуснуллин: СЭЗ в Донбассе и Новороссии дает работу более чем 100 тыс. человек

По словам заместителя председателя правительства России, в свободной экономической зоне этих регионов инвестпроекты реализуют 455 компаний

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 15 декабря. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей обеспечены рабочими местами благодаря свободной экономической зоне (СЭЗ). Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"В свободной экономической зоне Донбасса и Новороссии инвестпроекты реализуют 455 компаний. Их деятельность направлена на развитие промышленного, аграрного, энергетического и других секторов экономики исторических регионов. Работают они в условиях, когда предоставлены налоговые льготы и другие преференции. Есть ощутимые результаты, однако заделы для роста еще серьезные. Немаловажен и социальный эффект от СЭЗ: рабочими местами обеспечены 104 000 человек", - написал он в своем Telegram-канале.

Вице-премьер отметил, что Фонд развития территорий (ФРТ) как управляющая компания СЭЗ регулярно включает в реестр участников представителей бизнеса из всех регионов Донбасса и Новороссии.

"Все чаще ими [участниками СЭЗ] становятся и строительные компании. Для реализации инвестпроектов из банка земельных участков ФРТ строителям передано 32 участка общей площадью 142 га", - сообщил Хуснуллин.