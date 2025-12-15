Воробьев: около 90% котельных Подмосковья оборудовали датчиками контроля

Губернатор добавил, что все данные с датчиков в котельных передается в цифровом режиме в региональный центр ЖКХ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Порядка 90% котельных Московской области оборудовали датчиками контроля за температурой и давлением. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы вместе с специалистами поставили четыре датчика на 90% наших котельных. <...> Это датчик температуры и давления на выходе и датчик температуры и давления на входе, что дает тебе полное представление о том, как работает тепловой узел", - сказал Воробьев в интервью радио РБК.

Он добавил, что все данные с датчиков в котельных передается в цифровом режиме в региональный центр ЖКХ.

Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье продолжается масштабная программа модернизации системы теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что в 2026 году на реализацию комплекса мер по обновлению элементов системы теплоснабжения будет направлено из бюджета Подмосковья 43 млрд рублей. В частности, в следующем году планируется ввести свыше 140 котельных и около 180 км сетей.