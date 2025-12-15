Воробьев: ВРП Подмосковья вырос более чем в два раза за пять лет

По словам губернатора региона, порядка 25% ВРП области составляет торговля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Валовый региональный продукт Московской области по итогу 2025 года составит около 12 трлн рублей. Это в два раза больше, чем в 2020 году, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"В этом году у нас объем инвестиций, объем валового регионального продукта - 12 триллионов рублей. В 2020 году он был 5,5 трлн, в 2015 - где-то 3 трлн. <...> Валовый региональный продукт растет. Понятно, что есть инфляция, понятно, что горизонт десять лет он заметный, значительный. Но вместе с тем это говорит о том, что наши предприятия на плаву, они работают, развиваются и строят свои планы на будущее", - сказал Воробьев в интервью радио РБК.

По словам губернатора, порядка 25% ВРП Подмосковья составляет торговля, еще четверть - промышленное производство.

Также Воробьев рассказал о "трех золотых ключиках", которые помогают экономике Московской области в условиях изменения ключевой ставки. Среди них фонд развития промышленности, проекты по сопровождению строительства и промышленная ипотека.