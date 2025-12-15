"Газпром" отметил низкие для декабря запасы газа в хранилищах Европы

В подземных хранилищах Нидерландов запасы газа опустились ниже 60%, отметили в компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы являются низкими и нехарактерными для первой половины декабря, говорится в сообщении "Газпрома".

"В целом в ПХГ Европы на 13 декабря - 71,2 млрд куб. м газа, что на 9,1 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня. Такой показатель является низким и нехарактерным для первой половины декабря. Напомним, что чем меньше объем запасов газа в хранилищах, тем ниже их производительность", - сказано в сообщении.

В частности, запасы газа в ПХГ Нидерландов опустились ниже 60%, хотя в 2024 году такой уровень был зафиксирован только к концу месяца. Кроме того, близко к 60% находится и Германия - ее хранилища заполнены на 63,3%.

ТАСС ранее сообщал, что запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились до около 70%, но темпы отбора в декабре заметно упали на фоне теплой погоды.

Ранее "Газпром" спрогнозировал проблемы ЕС с газоснабжением в морозы из-за незаполнения хранилищ. Кроме того, глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, что долгосрочные прогнозы погоды говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России, такие зимы случаются примерно раз в 20 лет.