Путин продлил до 30 июня запрет поставлять нефть России по потолку цен

Мера также касается российских нефтепродуктов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2026 года запрет поставлять российские нефть и нефтепродукты по потолку цен, введенному группой G7 и Евросоюзом, следует из указа президента.

Этот запрет действовал до конца 2025 года, указ продлевает срок до 30 июня 2026 года. Документ запрещает поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя.

Указ об ответных мерах на потолок цен вступил в силу 1 февраля 2023 года, действие этой меры продлевалось несколько раз.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ, страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель, запрещая таким образом транспортировку и сопутствующие услуги дня нефти дороже этого уровня. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. В 2025 году потолок цен был снижен до $47,6 за баррель.