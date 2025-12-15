Решетников призвал регионы искать новые точки роста для оптимизации ВРП

Требуется повышение эффективности работы по отбору наиболее выгодных и приоритетных проектов с точки зрения социально-экономических эффектов, сообщил министр экономического развития России

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Региональные власти, по мнению министра экономического развития России Максима Решетникова, должны искать новые точки роста для оптимизации структуры валового регионального продукта (ВРП), поскольку необходимо повышать эффективность отбора наиболее выгодных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области по итогам заседания комиссии Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы".

"Сегодня требуется повышение эффективности работы совместно с региональными предпринимателями по отбору наиболее выгодных и приоритетных проектов с точки зрения социально-экономических эффектов. Совершенствуйте инвестиционную политику на уровне субъектов, ищите новые "точки роста" для оптимизации отраслевой структуры ВРП, активнее занимайтесь вопросами развития регионального экономического и налогового потенциала", - привели в сообщении слова Решетникова.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что необходимо обсуждать план структурных изменений в экономике, разработка которого была недавно завершена. "[План] охватывает ключевые для всей экономики вопросы - изменение структуры занятости, повышение качества инвестиционного климата, уровень технологического развития экономики, трансформацию внешней торговли и другие разделы. Все эти вопросы в первую очередь связаны и с развитием регионов. Очевидно, что один из акцентов - это рост инвестиционной активности", - процитировали в пресс-службе Текслера.

В 2025 году по поручению президента России Владимира Путина был реализован механизм списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Всего по этой программе было списано свыше 230 млрд рублей, эти средства были направлены на поддержку участников специальной военной операции, ЖКХ и переселение граждан.

Заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников отметил, что экономика выходит из фазы перегрева, при этом сохраняется высокая потребность в кадрах и низкий уровень безработицы. Ключевыми задачами остаются укрепление доходной базы и "обеление" экономики.

На заседании комиссии также были озвучены предложения по поддержке региональных бюджетов. Среди них введение целевых субсидий на обслуживание коммерческого долга регионов, предоставление регионам кредитов для повышения их финансовой устойчивости и сохранение снижение дотаций на выравнивание регионов, улучшающих свои показатели.