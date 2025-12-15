Силуанов заявил о готовности РФ выделить допсредства на технологическое лидерство

На эти цели в бюджете заложено около 2 трлн рублей на ближайшие три года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия продолжит активное финансирование мер, направленных на обеспечение технологического лидерства страны, и готова изыскать дополнительные средства при необходимости. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в комментарии Первому каналу.

"Абсолютно, да. Технологическое лидерство - наш приоритет. Среди всех мероприятий, которые у нас обеспечены финансовыми ресурсами в бюджете, денег на технологическое лидерство не жалели. Найдем, если понадобится еще", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, действительно ли в бюджете заложено около 2 трлн рублей на ближайшие три года для этой цели.

Ранее в конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Реализация национальных целей развития Российской Федерации в период с 2026 по 2028 годы будет обеспечена финансированием в объеме около 21 трлн рублей, сообщил Силуанов в ходе представления проекта федерального бюджета на указанный трехлетний период в первом чтении.

По словам министра, ключевыми приоритетами станут достижение технологического лидерства, в частности в таких сферах, как микроэлектроника, робототехника и станкостроение.