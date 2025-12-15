В Новосибирске открыли для проезда четвертый мост

Завершить полностью все работы, включая работы на трамвайной эстакаде, планируется в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Движение транспорта запущено в Новосибирске по четвертому мосту, который строился в рамках концессионного соглашения с Группой "ВИС", передает корреспондент ТАСС.

Движение по мосту запущено в ночь с 15 на 16 декабря при участии представителей концессионера и руководства региона.

Сквозной проезд с одного берега на другой для автомобилистов будет бесплатным до полного ввода в эксплуатацию всех объектов мостовой концессии, сообщали ранее в "ВИС". Одновременно с переправой велось строительство 25 съездов. На правом берегу доступны все три съезда, предусмотренных проектом. На левобережной развязке доступно 12 съездов. Завершить полностью все работы, включая работы на трамвайной эстакаде, планируется в 2026 году. Когда проект будет завершен целиком, проезд по мосту будет платным, как предусмотрено условиями концессионного соглашения. Обслуживание и техническую эксплуатацию объекта обеспечит Группа "ВИС".

Проект четвертого моста в Новосибирске реализуется с участием частного инвестора на основе концессионного соглашения, подписанного в декабре 2017 года. Концедентом выступает правительство Новосибирской области в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства. Проект стоимостью более 44 млрд рублей включает создание транспортных развязок на берегах Оби, общая протяженность всех объектов инфраструктуры превысит 5 км. 26 декабря 2022 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных 7 млрд рублей на завершение строительства моста в связи с удорожанием стройматериалов.

Сроки ввода объекта переносились с 2023 года. Областные власти заявляли, что на фоне срыва сроков строительства со стороны концессионера в дальнейшем средства капитального гранта не будут предоставляться до тех пор, пока не будет актуализирована проектная документация. В "ВИС" ТАСС сообщали, что "достоверность увеличения стоимости проекта подтверждена результатами проведенных государственных экспертиз", а изменения обусловлены устаревшей проектной документацией и санкциями. В 2024 году концессионер также заявлял, что вкладывает в работы собственные средства. Финансирование было возобновлено в 2025 году.