Инфляция в России существенно ниже прогнозной траектории

Вице-премьер Александр Новак поручил профильным министерствам продолжать мониторинг рынка в сфере своей компетенции, а также представить комплексную оценку трендов, динамики и направлений развития по отраслевым направлениям

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Уровень инфляции в России сейчас находится существенно ниже прогнозной траектории. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина по итогам прошедшего совещания по текущей ситуации в экономике, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак.

Минэкономразвития представило динамику макроэкономических показателей за 10 месяцев 2025 года по различным направлениям, среди которых: промышленное производство, добывающие и обрабатывающие отрасли, машиностроительный комплекс, сельское хозяйство, строительство, инвестиции, грузооборот, ввод в эксплуатацию жилых, коммерческих и промышленных площадей. Была проанализирована актуальная ситуация на рынке труда, в розничной торговле и сфере потребительской активности. Также был представлен мониторинг работы системообразующих предприятий за период с января по октябрь 2025 года.

"Было отмечено, что уровень инфляции находится существенно ниже прогнозируемой траектории по всем компонентам: услуги, продовольственные и непродовольственные товары", - говорится в сообщении.

По итогам совещания Новак поручил профильным министерствам продолжать мониторинг рынка в сфере своей компетенции, а также представить комплексную оценку трендов, динамики и направлений развития по отраслевым направлениям.

В совещании также приняли участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, Минтруда, Минтранса и экспертного сообщества.