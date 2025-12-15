Авиакомпаниям РФ в 2030 году потребуется 5-6 млн углеродных единиц для полетов за рубеж

Их могли бы предоставить проекты по созданию защитных лесных полос на сельхозземлях, сообщает пресс-служба Центра цифровых технологий для природно-климатических проектов Высшей школы экономики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российским авиакомпаниям в 2030 году понадобятся для компенсации международных полетов до 6 млн углеродных единиц. Их могли бы предоставить проекты по созданию защитных лесных полос на сельхозземлях, сообщает пресс-служба Центра цифровых технологий для природно-климатических проектов Высшей школы экономики (ВШЭ).

"Углеродные единицы можно продавать на российском рынке, а более перспективно - на зарубежных рынках. Российский реестр углеродных единиц в 2026 году подает на аккредитацию в международной программе CORSIA (Схема компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации). Авиационные компании с 2027 года будут обязаны покупать углеродные единицы, чтобы компенсировать выбросы парниковых газов за международные полеты. Потребность российских авиакомпаний в 2030 году мы оцениваем примерно в 5-6 млн углеродных единиц", - сказал руководитель экспертной группы центра цифровых технологий для природно-климатических проектов ВШЭ Андрей Птичников, чьи слова приводятся в сообщении.

Таким образом, лесополосы для агрохолдингов могут стать из убыточных рентабельными - за счет их оформления в качестве климатических проектов. Реализуя такой проект, агрохолдинг может достичь тройной выгоды: получить субсидию на создание лесополос от государства, повысить урожайность полей и реализовать углеродные единицы от поглощения двуокиси углерода (СО2) деревьями в лесополосах.

По подсчетам экспертов Центра, рентабельность проектов по созданию лесополос наступает при их площади от 500 гектаров. В мире реализуется свыше 400 климатических проектов по лесоразведению, первые проекты начинаются в странах Евразийского экономического союза, например, в Казахстане.

В случае увеличения площадей агролесомелиорации на полях 20 ведущих агрохолдингов РФ с 1,6% (среднего значения по РФ) до 4% (минимальная научно обоснованная норма) и реконструкции 50% существующих деградированных лесополос на землях всех сельхозтоваропроизводителей потенциальная площадь под агролесомелиорации может суммарно составить 755 тыс. га, а ежегодный выход углеродных единиц может достичь 10 млн.

"Призываю всех обратить внимание на тот размер убытков, которые могут быть получены, если не начинать создавать лесополосы. Тем, кто работает сейчас на юге, об этом надо думать. В зону засушливого климата уже попадают 36 регионов, часть которых мы там видим впервые. Эта зона доходит до границ Воронежской области. В ней 115 млн га сельскохозяйственных угодий из общей цифры порядка 200 млн га, то есть более половины. Ничего страшного на тех территориях не происходит, но тем не менее это засушливый климат со всеми возможными последствиями", - добавил директор департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Министерства сельского хозяйства РФ Вячеслав Леонов.