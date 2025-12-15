Эксперт Иванов: РФ может уйти от правил глобалистов в интеллектуальном праве

По словам директора Международного центра конкурентного права и развития БРИКС, это необходимо для служения интересам национальной экономики, а не глобальных монополий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российское регулирование интеллектуальных прав нуждается в реформе, чтобы служить интересам национальной экономики, а не глобальных монополий. Об этом заявил ТАСС директор Международного центра конкурентного права и развития БРИКС, профессор факультета права НИУ ВШЭ Алексей Иванов.

"Пришло время для пересмотра подхода к регулированию интеллектуальной собственности с целью переориентации ее на развитие российской экономики и общества, а не всемерной охраны интересов глобальных монополий", - сказал он.

Эксперт отметил, что в сфере охраны интеллектуальной собственности в РФ реализован подход, который в международной доктрине и практике получил название "ТРИПС-плюс" (TRIPS-plus): Россия предоставляет правообладателям существенно больше в плане охраны интеллектуальных прав, чем того требует международное право, в частности Соглашение о торговых аспектах интеллектуальной собственности (ТРИПС) 1994 года.

Такая усиленная система охраны, по словам Иванова, наносит вред национальной экономике. Он напомнил, что система введена в результате прямого торга с западными компаниями и торговыми представителями от США и других западных стран в рамках процесса вступления России в ВТО, но продолжает действовать несмотря ни на что. "По сути, охрана интеллектуальной собственности в нашей стране в конкретных социально-исторических условиях постсоветского времени превратилась в инструмент государственной охраны интересов узкой группы рантье - в основном транснациональных корпораций и представляющих их интересы в России местных торговых домов, - отметил он. - В этой своей ипостаси институт интеллектуальной собственности в нашей стране поддерживает сложившийся в мировой экономике статус-кво, благоприятный процветанию глобальных монополий в самых чувствительных для общества сферах - от фармацевтики до цифровых решений".

Такое положение дел, как полагает эксперт, указывает на необходимость реформирования данной сферы.