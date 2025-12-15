Бюджет Ярославской области на 2026 год приняли с дефицитом менее 500 млн рублей

Общий объем доходов запланирован на уровне 155,7 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Депутаты Ярославской областной думы приняли во втором и окончательном чтении законопроект о бюджете региона на 2026 год с дефицитом около 4 млн рублей к уровню доходов, которые составят 155,7 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе областной думы.

"Общий объем доходов запланирован на уровне 155,7 млрд рублей, из них собственные налоговые доходы бюджета составят 116,4 млрд рублей, неналоговые - 11,1 млрд. Общий объем расходов составит 156,1 млрд рублей. Из них 74 млрд, а это около 50%, запланировано на выполнение социальных обязательств перед жителями региона", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, 50,3 млрд рублей будет направлено на развитие производственной отрасли - транспорт, коммунальное и дорожное хозяйство, благоустройство, сельское хозяйство, ЖКХ. На дотации муниципальным округам, финансирование общегосударственных вопросов, резервного фонда, обслуживание госдолга предусмотрено 27,9 млрд рублей. Также запланирована индексация выплат Социального кодекса на 5,1%.

Ко второму чтению законопроекта в думу поступило 166 поправок от губернатора Ярославской области Михаила Евраева и депутатов облдумы. Поправки касались сфер сельского хозяйства, программы инициативного бюджетирования, помощи Фонду содействия капремонту на проведение ремонта крыш в малоэтажных многоквартирных домах, финансирования капремонтов больничных стационаров.

"Поправки ко второму чтению связаны с дополнительными поступлениями из федерального бюджета. Была проделана большая совместная работа правительства области и депутатов думы. Бюджет получился социально ориентированным, сбалансированным, реалистичным, предусмотрены все необходимые финансовые средства для поддержки участников СВО и членов их семей", - приводятся слова Евраева.

Расходы областного бюджета в 2027 году запланированы в размере 157,8 млрд рублей, в 2028 году - 169,3 млрд рублей. Доходы в 2027 и 2028 годах по проекту составят 157,3 млрд и 169,3 млрд рублей соответственно.

О бюджете на 2025 год

Бюджет Ярославской области в 2025 году был принят с дефицитом 923,7 млн рублей. Объем доходов в проекте составлял 144 млрд рублей, расходов - 144,9 млрд рублей.