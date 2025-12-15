Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

По итогам основных торгов 15 декабря индекс Мосбиржи вырос на 0,34%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 15 декабря вырос на 0,34%, до 2 748,93 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,7% - до 1 089,97 пункта. Курс юаня вырос на 4 копейки, до 11,28 рубля.

"Индекс Мосбиржи сегодня не показал выраженного тренда, курсируя в области 2 720 - 2 750 пунктов. Инвесторы продолжают чутко реагировать на поступающие новости с полей переговоров по Украине. Одни сигналы приводят к локальным мини-коррекциям, другие возвращают оптимизм", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции производителя рыбной продукции "Инарктика" (+3,2%), возможно, на фоне сезонного роста спроса на лососевую икру перед новогодними праздниками", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по словам Мильчаковой, оказались акции компании "Фармсинтез" (-3,7%), скорее всего, из-за коррекции после бурного роста 12 декабря.

Прогноз на 16 декабря

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 16 декабря - 2 700 - 2 800 пунктов. Краткосрочные прогнозы по курсу рубля к доллару - 79-81 рубля, к юаню - 11,1-11,4 рубля.

Как считают во Freedom Finance Global, 16 декабря индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на 16 декабря - 78-80 рубля, 92-94 рубля и 11-11,5 рубля соответственно.