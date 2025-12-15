Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку презервативов

Расширение маркировки также планируется на шприцы, филлер, салфетки, пробирки и другие медицинские изделия

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ предложил с 1 июня 2026 года расширить обязательную маркировку некоторых медицинских изделий, включая презервативы, медицинские маски, филлеры, косметологические нити и другую продукцию. Соответствующий проект постановления размещен министерством на портале проектов нормативных правовых актов.

"Расширение маркировки планируется на такие категории медицинских товаров, как шприцы, инфузионные системы, салфетки, пробирки, презервативы, аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура, инкубаторы для новорожденных, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметологических нитей, медицинские маски", - говорится в сообщении Минпромторга.

Маркировка этих медицинских изделий апробируется в рамках эксперимента, который проходит в РФ с 1 сентября 2024 года по 28 февраля 2026 года, уточнили в министерстве.

Там добавили, что маркировка отдельных видов медизделий, которые имеют действующее регистрационное удостоверение, поэтапно вводится с 1 сентября 2023 года и уже введена в отношении обеззараживателей - очистителей воздуха, обуви ортопедической и вкладных корригирующих элементов для обуви ортопедической (в том числе стелек, полустелек), аппаратов слуховых, кроме частей и принадлежностей, стентов коронарных, компьютерных томографов, санитарно-гигиенических изделий, используемых при недержании, медицинских перчаток.