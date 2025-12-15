Минсельхоз направил более 5,8 млрд рублей на развитие АПК Ставрополья

Ставропольский край занимает первое место в СКФО по экспорту

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Более 5,8 млрд рублей направил Минсельхоз России в 2025 году на развитие агропромышленного комплекса Ставропольского края, сообщили в федеральном ведомстве.

"Оказываем региональному АПК системную господдержку: в текущем году на эти цели было направлено более 5,8 млрд рублей. <…> Ставрополье - один из лидеров по растениеводству в СКФО. Сейчас в крае завершается уборка урожая: в этом году аграрии собрали больше зерна, масличных, сахарной свеклы и картофеля. В животноводстве наблюдается увеличение показателей по крупному рогатому скоту и производству молока, в том числе растут надои", - сообщили в Минсельхозе по итогам встречи руководителя ведомства Оксаны Лут и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

В сообщении отмечается, что в пищевой промышленности вырос выпуск плодоовощных консервов, колбас, мясных полуфабрикатов, сыров и кондитерских изделий. Ставропольский край занимает первое место в СКФО по экспорту. С 2020 года объем поставок за рубеж увеличился на 65%.

"Есть потенциал в расширении экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе мясной, масложировой и мукомольно-крупяной, а также кондитерских изделий", - добавили в Минсельхозе.