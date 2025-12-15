ТАСС: на Ozon появились поддельные футболки Aurus

Представитель компании Aurus Cashmere сообщил, что после претензий в адрес Wildberries аналогичные товары еще остаются в продаже на площадке

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Футболки с логотипом Aurus появились в продаже на Ozon, это поддельная продукция. Об этом сообщил ТАСС представитель компании Aurus Cashmere.

Он также указал, что после претензий в адрес Wildberries поддельную продукцию все еще не убрали с продажи.

"Поддельные футболки под брендом Aurus появились также и на Ozon", - отметил представитель Aurus Cashmere.

Ранее компания Aurus Cashmere направила к Wildberries досудебную претензию за продажу поддельной одежды под брендом Aurus и потребовала изъять ее из оборота. Позднее компания сообщила, что планирует обратиться в суд для решения проблемы.