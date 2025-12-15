Молдавия экспроприирует у "Лукойла" заправочный комплекс аэропорта Кишинева

Премьер-министр республики Александр Мунтяну заявил, что государство приняло решение отменить сделку 2005 года о продаже этого государственного актива

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Молдавии экспроприируют у компании "Лукойл" топливозаправочный комплекс в аэропорту Кишинева, не завершив переговоры о его выкупе. Как объявил премьер-министр республики Александр Мунтяну на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), государство приняло решение отменить сделку 2005 года о продаже этого государственного актива.

"Мы приняли решение отказать в согласовании инвестиционной деятельности ООО "Лукойл-Молдова" на территории Республики Молдова и в течение 20 дней вернуть ситуацию к состоянию, существовавшему до 2005 года, когда компании была передана инфраструктура топливозаправочного комплекса "Аэропорт". Соответственно, в срок до 20 дней все активы, в соответствии с договором 2005 года, подлежат передаче в собственность государства", - сказал премьер.

Решение реализовано через Совет по инвестициям правительства. В качестве претензий компании вменили якобы невыполнение требований, установленных советом в мае 2024 года. Одновременно рабочая группа начала расследование процедуры приватизации топливозаправочного комплекса, уточнил премьер.

Ранее Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции против российских компаний не повлекут проблем для РФ, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям.

После решения США министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету сообщил журналистам, что правительство выкупит топливозаправочный комплекс в аэропорту для бесперебойной работы главной воздушной гавани, а также о начале переговоров по поводу цены. По данным правительства Молдавии, российской компании принадлежат примерно 110 из 570 действующих автозаправочных станций в Молдавии. Дочерняя компания "Лукойл-Молдова" является импортером и оптовым продавцом нефтепродуктов.