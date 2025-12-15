Стоимость фьючерсов на драгметаллы демонстрирует рост

В частности, по состоянию на 00:50 мск цена фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на NYMEX находилась на уровне $1 621 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы - платину, палладий, золото и серебро - на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и бирже Comex (подразделение NYMEX) демонстрирует рост от 0,16% до 5,21%, следует из данных торговых площадок.

По состоянию на 00:50 мск цена фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на NYMEX находилась на уровне $1 621 за тройскую унцию (+5,21%), а фьючерс на платину с поставкой в январе 2026 года рос на 3,03%, до $1 814,6 за тройскую унцию.

В то же время стоимость золота с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex составляла $4 331,7 за тройскую унцию (+0,16%), а фьючерс на серебро с поставкой в марте 2026 года находился на уровне $64,025 за тройскую унцию (+2,55%).