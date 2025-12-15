В Минюсте предложили доработать идею увеличения штрафов для чиновников

Этот вопрос выходит за предмет регулирования законопроекта об увеличении штрафов за экономические преступления и им не предусматривается, отметили в ведомстве

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Идея увеличения штрафов за злоупотребление должностными обязанностями требует дополнительной проработки с участием в том числе Следственного комитета РФ. Это следует из ответа Минюста РФ на обращение зампреда комитета Госдумы по экономполитике Михаила Делягина (СР), текст есть в распоряжении ТАСС.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за экономические преступления. Делягин в своем обращении выступил с идеей увеличения штрафов для чиновников за злоупотребления полномочиями в той же степени.

"Учитывая актуальность совершенствования законодательства Российской Федерации в области противодействия преступлениям против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, полагаем, что вопрос внесения предлагаемых изменений в УК требует дополнительной проработки с участием заинтересованных органов государственной власти, том числе Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в документе.

В министерстве отметили, что вопрос увеличения размеров штрафов за совершение иных преступлений, в том числе за злоупотребление должностными полномочиями, выходит за предмет регулирования законопроекта и им не предусматривается. Кроме того, внесение изменений в Уголовный кодекс не может быть произвольным и должно быть основано на комплексном анализе статистических данных и правоприменительной практики, свидетельствующих о неэффективности действующего регулирования, добавили в Минюсте.