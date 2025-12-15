Путин расширил основания для владения высокообогащенным ураном

В список исключений добавили уран, применяемый для плавучих энергоблоков

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уточнил список исключений, при которых высокообогащенный уран может находиться вне федеральной собственности. Теперь среди них - уран, применяемый для плавучих энергоблоков, следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

Речь идет о содержании урана-235 от 20% и выше. Высокообогащенный уран может использоваться для реакторов и ядерного оружия. По закону, подобные материалы должны быть только в собственности государства.

Однако из этого правила есть исключения - например, уран, находящийся в составе ядерного топлива атомных станций, транспортных энергетических установок и исследовательских реакторов (или предназначенный для производства ядерного топлива). Теперь перечень расширен на уран, "находящийся в составе ядерного топлива плавучих энергоблоков, а также произведенный способом изотопного обогащения и предназначенный для производства ядерного топлива для плавучих энергоблоков".

Под плавучим энергоблоком понимается судно или другое плавсредство, предназначенное для выработки энергии с использованием ядерного реактора. Россия активно развивает технологии в этой сфере. При этом прежнее регулирование не позволяло компании, которая будет владеть плавучими энергоблоками и эксплуатировать их, иметь в собственности ядерное топливо с содержанием высокообогащенного урана, отмечалось в пояснительной записке к документу. Принятое решение устраняет этот пробел и создает "условия для укрепления позиций и повышения конкурентоспособности российских проектов плавучих энергоблоков при вхождении на перспективные рынки".