В Певеке на Чукотке начали обновлять инфраструктуру аэропорта

На работы из федерального бюджета направят около 784 млн рублей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Работы по обновлению инфраструктуры главного аэропорта Певека в рамках реализации мастер-плана начались на Чукотке, там построят здание аэровокзала площадью почти 1 500 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в окружном правительстве.

"Стартовали работы по комплексному обновлению инфраструктуры аэропорта, выполняемые в соответствии с утвержденным мастер-планом развития городской агломерации. Ключевым элементом проекта станет возведение современного служебно-пассажирского здания (аэровокзала) площадью 1 430 кв. м. Его пропускная способность составит до 100 человек в час. Ввод нового терминала в эксплуатацию запланирован на октябрь 2026 года", - рассказали в правительстве Чукотки.

Отмечается, что на работы направят порядка 784 млн рублей, финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета. Новый терминал строится рядом с действующим аэровокзалом. Внутреннее пространство предусматривает все необходимые для комфорта пассажиров зоны. Конструкция здания рассчитана на эксплуатацию в экстремальных климатических условиях и сильных ветровых нагрузках.

Аэропорт Певек расположен в поселке Апапельгино, к северо-востоку от города Певек, непосредственно на берегу Восточно-Сибирского моря. Наряду с Тикси и Анадырем это один из немногих аэродромов вблизи дальневосточного берега Северного Ледовитого океана, способный принимать авиалайнеры первого класса. Аэропорт является важным пассажирским хабом: из него жители близлежащих к Певеку населенных пунктов могут долететь в центральную часть России, не добираясь при этом до столицы Чукотки - Анадыря.