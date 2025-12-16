В ГД предложили создать на сайте таможни калькулятор расчета утильсбора

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил соответствующее обращение руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил обращение в адрес вице-премьера - руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко с предложением создать на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) официальный онлайн-калькулятор для расчета необходимого к уплате утильсбора. Соответствующий документ имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно действующему законодательству, каждая самоходная машина и прицеп к ней, ввозимые в РФ, или произведенные в России, облагаются утилизационным сбором для обеспечения экологической безопасности. Граждане сталкиваются с необходимостью платить утильсбор при самостоятельном ввозе автомобиля из-за границы в Россию, в остальных случаях он уже включен в стоимость транспортного средства. При этом плательщики должны самостоятельно рассчитать размер сбора, а затем подать перечень документов в ФТС или Федеральную налоговую службу (ФНС). Некорректные расчеты могут привести к требованию после проверки документов доплатить некоторую сумму, которая может доходить до нескольких сотен тысяч рублей.

"Адекватным решением в сложившейся ситуации представляется внедрение "онлайн-калькулятора утильсбора", администрируемого ФТС, по аналогии с "ипотечным калькулятором", "калькулятором НДС" или "калькулятором расчета нотариальных услуг", которые часто предлагают на своих сайтах банки, нотариусы, поставщики коммунальных услуг и прочие. Такой механизм, созданный, например, на основе искусственного интеллекта, позволил бы гражданину - плательщику сбора оперативно и, что самое главное, корректно рассчитать сумму сбора при помощи автоматической формулы", - говорится в письме.

По мнению депутата, уплата сбора должна происходить после проверки ФТС, для чего необходимо создать соответствующий сервис, аналогичный тому, что предлагает ФНС для расчета налогового вычета.