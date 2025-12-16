hh.ru: в 65% компаний рабочие кадры могут вырасти до руководителя

По данным исследования платформы онлайн-рекрутинга, 47% организаций дают возможность получить дополнительные квалификации и сертификаты сотрудникам, имеющим рабочие профессии

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Более чем в половине российских компаний у рабочих кадров есть возможность вырасти до руководителя. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Более чем в половине компаний (65%) у представителей рабочих специальностей есть возможность вырасти до руководителя. Подобная динамика выглядит закономерной на фоне ситуации на рынке труда. С начала 2025 года на рабочие специальности приходится четверть всего объема вакансий в России - это более 2,3 млн предложений о работе", - говорится в сообщении.

Помимо вертикального карьерного роста - до мастеров, бригадиров и других руководящих должностей, работодатели предлагают и несколько вариантов горизонтального продвижения. Согласно данным опроса, 47% компаний дают возможность получить дополнительные квалификации и сертификаты сотрудникам, имеющим рабочие профессии. Столько же работодателей предлагают переход в смежные подразделения или направления. Кроме того, 44% организаций готовы переводить рабочих на более технологически сложные или ответственные позиции.

"Для стимулирования карьерного роста компании используют разные системы мотивации: 38% работодателей совмещают материальные и нематериальные поощрения - это могут быть премии, расширение зоны ответственности, дополнительные выходные. 34% делают ставку преимущественно на материальные стимулы, включая повышение зарплаты и бонусы за результаты. А 17% применяют нематериальные форматы поддержки, такие как публичное признание, выражение благодарности или предоставление возможностей проявить инициативу. Такие методы не только помогают рабочим продвигаться по карьерной лестнице, но и повышают их лояльность к компании. Сотрудники, которые чувствуют свою ценность и видят реальные перспективы роста, становятся более вовлеченными и готовы развиваться вместе с компанией", - приводятся в сообщении слова директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой.

Дополнительно компании поддерживают карьерный рост "синих воротничков", предоставляя им доступ к различным формам обучения и повышения квалификации. Самыми распространенными являются внешние курсы и программы, доступные в 65% компаний. Наставничество и обучение у более опытных коллег практикуются в 62% организаций. Внутренние тренинги и семинары используют 50% работодателей. Онлайн-обучение доступно в 48% компаний, что делает развитие более гибким и доступным, уточняется в итогах анализа.

Опрос проводился с 15 сентября по 21 ноября 2025 года среди 137 российских работодателей.