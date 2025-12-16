В Хабаровском крае "Амур Минералс" получила 2 млрд рублей субсидии

Деньги направят на развитие Малмыжского горно-обогатительного комбината и социальные проекты, сообщили в компании

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 16 декабря. /ТАСС/. Компания "Амур Минералс" (оператор разработки Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения в Нанайском районе Хабаровского края, резидент территории опережающего развития "Хабаровск") получила 2 млрд рублей субсидии. Средства направят на развитие горно-обогатительного комбината и на социальные проекты, сообщили ТАСС в компании.

В ноябре сообщалось, что правительство РФ выделит в 2025 году из бюджета 4,973 млрд рублей на создание инфраструктуры для реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. За счет этих средств предпринимателям возместят затраты на возведение сетей водо- и теплоснабжения, линий электропередачи и подключение к ним, а также строительство подъездных путей и других объектов инфраструктуры.

"Субсидия в объеме 2 млрд рублей будет направлена на дальнейшее развитие проекта. В том числе, планируются асфальтирование и устройство подъездных дорог, а также дорог внутри самого комбината. Кроме того, часть средств пойдет на дооборудование столовых и спортивных залов на территории предприятия", - проинформировали в компании.

Отмечается, что большая часть суммы запланирована на реализацию социальных проектов на территориях присутствия компании. В частности, деньги пойдут на достройку и капитальный ремонт центра культуры и досуга "Радуга" в селе Вознесенское Амурского района. Средства направят и на софинансирование строительства индивидуальных жилых домов для отдельных категорий граждан в трех районах: Нанайском, Амурском и Комсомольском.

Продолжится финансирование благоустройства памятных мест, общественных пространств, прибольничных территорий в Нанайском и Амурском районах, проинформировали в компании.

Малмыжское месторождение - одно из крупнейших месторождений меди в России. Запасы составляют 2,4 млрд тонн руды, 8,32 млн тонн меди и 347 тонн золота. Производственная мощность Малмыжского ГОКа позволит ежегодно перерабатывать 104 млн тонн руды. Период эксплуатации рассчитан до 2056 года. Фабрика и основные объекты инфраструктуры уже построены, первую линию по переработке руды запустили в июле 2024 года. В настоящее время идет финальная стадия пуско-наладочных работ. Как сообщали в августе в правительстве Хабаровского края, на предприятии началась опытно-промышленная эксплуатация. Добыча меди в регионе с учетом этого увеличилась почти в два раза. Показатель, приводили данные тогда, превысил 96,6 тыс. тонн меди в концентрате. Планируется, что на проектную мощность ГОК выйдет к концу 2026 года. Проект реализуется совместно с ВЭБ.РФ.