В 14 регионах РФ в 2026 году проведут обработку лесов от вредителей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Борьба с вредителями леса пройдет во втором и третьем кварталах 2026 года в 14 российских регионах. Более других поражены Бурятия, Новосибирская и Курганская области, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства.

"Работы запланированы в 14 регионах: республиках Алтай, Бурятия, Тыва и Дагестан, Алтайском и Красноярском краях, Волгоградской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Самарской, Томской и Тюменской областях. Общая площадь мероприятий составит 551,8 тыс. га. С учетом биологических особенностей и фаз развития вредных организмов, мероприятия по обработке лесов от вредителей запланированы на второй и третий кварталы 2026 года. Работы проведут как наземным, так и авиационным способом, с применением безопасных для лесных экосистем биологических и химических препаратов", - говорится в сообщении.

Наибольшие площади очагов вредителей выявлены в Бурятии на 375,2 тыс. га, где преобладает хвойная волнянка. Кроме того, в Новосибирской области на площади 41,5 тыс. га и в Курганской области на площади 14,9 тыс. га распространен непарный шелкопряд. Рослесозащита, подведомственная организация Рослесхоза, уже подготовила список лесных участков, на которых рекомендовано уничтожение очагов вредителей.

"Регионам необходимо активно включиться в работу по подготовке и организации мероприятий по ликвидации очагов лесных вредителей. Рослесхоз направил письма в адрес региональных лесных ведомств о необходимости предоставления обоснований на проведение работ на 2026 год. В срок обоснования поступили от всех регионов, за исключением Омской области. Этот регион, а также Новосибирская область не запланировали мероприятия по ликвидации очагов вредителей на 2026 год, несмотря на наличие федерального финансирования, заложенного на проведение этих работ. Регионы рискуют сорвать проведение мероприятий, что может повлечь увеличение распространения вредителей. Рослесхоз уже направил письма в адрес глав этих регионов с просьбой взять работу по ликвидации лесных вредителей на личный контроль", - заявил заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский, чьи слова приводятся в сообщении.