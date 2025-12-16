Госсовет: основные показатели нацпроекта по продбезопасности достигнуты

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Основные показатели, установленные на 2025 год нацпроектом "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", достигнуты в России. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Сельское хозяйство", губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Если говорить об основном итоге - цели национального проекта достигнуты. Могу про Ставропольский край сказать - прошлый год мы закончили с объемом экспорта $427 млн, в 2030 году мы должны достичь показателя $963 млн, промежуточный показатель на 2025 год - $642 млн. Мы эту экспортную планку достигаем", - сказал он.

Владимиров отметил, что в Ставропольском крае в 2025 году велось открытие агроклассов в школах, проработка проекта "Агропрофессионалитет". "Основные линии работы по развитию национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" сохраняются. Весь проект и работа комиссии основаны на нескольких направлениях - кадры АПК, импортозамещение, экспортоориентированность. Эти все направления продолжат работать", - сообщил он. Владимиров отметил, что план работы на 2026 год сформирован. Он включает много прикладных вопросов.

Целью нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" является повышение технологической обеспеченности продбезопасности для создания условий устойчивого роста производства. Достигнутый уровень технологической независимости в сфере продовольственной безопасности к 2030 году должен составить 66,7%.