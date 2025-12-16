Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию
Редакция сайта ТАСС
02:54
обновлено 03:01
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Столичный аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введенных ограничений. Об этом сообщили в Росавиации.
"В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Шереметьево аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - отмечается в сообщении.
Как добавили в Росавиации, возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, отметили там.