"Мир квартир": рост цен на новостройки стал самым низким за шесть лет

В 2025 году новостройки подорожали на 10%, сообщили аналитики федерального портала

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Рост цен на новостройки в России в 2025 году оказался самым низким за последние шесть лет - за год они подорожали на 10%, сообщили ТАСС аналитики федерального портала "Мир квартир".

"Специалисты подвели предварительные итоги года по первичному рынку новостроек в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек. Оказалось, что показатель роста цен оказался самым низким за последние 6 лет, что закономерно в условиях отсутствия широкой программы льготной ипотеки", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, в среднем по всем городам "квадрат" стал оцениваться на 10,3%, и теперь его средняя цена составляет 156,1 тыс. рубля.

В 66 городах из 70 исследованных цена "квадрата" в новостройках выросла, и лишь в четырех городах упала. Лидерами по росту цен стали Грозный, "прибавивший" за год 34,9%, Магнитогорск (+32,5%), Курск (+26,3%), Владикавказ (+22,2%), Севастополь (+21,3%), Нижний Тагил (+20,9%), Курган (+20,4%), Череповец (+18,4%), Брянск (+17,9%) и Москва (+17,8%, до 459 991 рублей за кв. м). Падение цен произошло в Иванове (-3,4%), Махачкале (-2,2%), Якутске (-1,5%) и Чите (-1,5%). В Московской области квадратный метр подорожал на 6,7%, до 209 394 рублей, в Санкт-Петербурге - на 13,1%, до 290759 рублей, в Ленинградской области - на 12,4%, до 175 503 рублей.

"Это самый низкий показатель роста за последние шесть лет: так, в 2020 году метр новостроек подорожал на 19%, в 2021 году - на 32%, в 2022 - на 17%, в 2023 - на 16%, в 2024 году - на 11%", - прокомментировал ТАСС гендиректор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.