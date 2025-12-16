"Сберстрахование жизни" выяснило, какие кредиты чаще всего берут россияне

Более 25,6% опрошенных оформляют кредиты на сумму до 1 млн рублей, говорится в исследовании

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Наибольшая доля россиян (25,6% из опрошенных) берут кредиты на сумму до 1 млн рублей, деньги идут в основном на покупку бытовой техники или автомобиля. Такие результаты показал имеющийся у ТАСС опрос, проведенный компанией "Сберстрахование жизни".

Каждый пятый (19,8%) россиянин, оформлявший кредит, брал деньги на сумму от 2 до 3 млн рублей, каждый шестой (16,9%) - от 11 до 20 млн рублей, каждый седьмой (15,2%) - от 4 до 5 млн рублей, каждый восьмой (12,4%) - от 21 млн рублей и выше, а каждый десятый (10,1%) - от 6 до 10 млн рублей.

При этом средняя сумма, на которую оформляют россияне кредит (потребительские кредиты и ипотека) составляет 9,8 млн рублей, а средний срок его погашения - семь лет.

Наиболее активные заемщики встречаются среди молодых граждан возрастной группы 18-30 лет, они берут кредиты примерно раз в год. При этом совершать покупки в кредит склонны больше женщины, чем мужчины. Решающим фактором, по мнению большинства россиян (52,2%), является процент по кредиту. Кроме того, каждый третий (28,5%) обращает внимание на льготный период, а 10,7% - на возможность застраховать жизнь и здоровье.

"Мы видим, что часть заемщиков осознает значимость дополнительного финансового щита в виде страхования жизни и здоровья, ведь в случае непредвиденной ситуации, обязательства по кредиту погасит за клиента страховая компания. При этом часть заемщиков имеют сомнения к необходимости страхования. Тому могут быть разные причины. Согласно нашему исследованию, большинство опрошенных россиян (35%) оценивают страховые полисы по цене. На практике, чем он дешевле - тем менее полезен", - прокомментировал опрос для ТАСС исполнительный директор дивизиона "Защитные страховые продукты и сервисы" Сбербанка Сергей Скороходов.

Опрос проводился в декабре 2025 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. В опросе участвовали 11 тыс. человек.