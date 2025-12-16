Кнайсль: Европа перестанет быть интересным партнером для России

Экс-министр иностранных дел Австрии подчеркнула, что европейские государства теряют свою экономическую роль на мировой арене

Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Европа едва ли будет представлять интерес для России в будущем из-за потери экономической роли на мировой арене. Об этом в интервью ТАСС заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Я не представляю, на каком уровне отдельные государства [Европы] могли бы быть для России интересными партнерами, потому что в качестве покупателя газа, вероятно, такая страна, как Германия, уже не будет столь интересна, - сказала она. - Ей больше не понадобится столько газа, поскольку деиндустриализация стремительно идет, автомобильная промышленность закрывается, нефтехимическая отрасль уходит. Поэтому сотрудничество, вероятно, уже и не будет нужно в прежней форме".

По мнению Кнайсль, "как действительно важный экономический партнер будущая Европа не будет иметь какого-то особого веса". "Ненависть - это действительно куда больше, чем глубоко укоренившийся скепсис или недоверие; это ненависть ко многому, что связано с Россией, - присутствует в европейском обществе, и не только среди так называемых элит. Это чувство сидит очень глубоко. И в феврале 2022 года все ведь не началось на ровном месте, как гром среди ясного неба: до этого уже многое было неблагополучно", - пояснила она.

Экс-глава МИД Австрии выразила надежду, что когда-нибудь молодежь России снова сможет посещать Европу в образовательных целях. "То, что [в будущем], возможно, снова станет легче получать визы, чтобы посетить Париж, Флоренцию, Милан и так далее - да, почему бы и нет, чтобы снова иметь возможность путешествовать. Я желаю всем молодым людям в России, чтобы они снова могли наслаждаться свободой поездок в Европу и видеть то, что относится к старому образовательному канону европейской культурной истории. Надеюсь, это снова станет возможным", - подчеркнула она.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:00 мск.