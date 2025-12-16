Роскачество выявило несоответствия ГОСТу консервированного горошка

Всего ведомство исследовало 20 торговых марок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Роскачество выявило нарушения во внешнем виде, консистенции и массе консервированного зеленого горошка нескольких торговых марок. Об этом сообщили ТАСС в организации.

"Консервированный зеленый горошек, в маркировке которого указан ГОСТ, должен соответствовать целому ряду строгих органолептических показателей. Несоответствие ГОСТ в таких случаях рассматривается как нарушение, их выявили в продукции 3 торговых марок", - говорится в сообщении. Так, у брендов Global Village и "Юнона" обнаружен неоднородный размер горошин, а также 6,8% и 6,9% битых зерен соответственно, когда для высшего сорта это количество не должно превышать 6%. В горошке "Маркет" обнаружили примесь кормового гороха коричневого цвета в количестве одной штуки.

Опережающему стандарту Роскачества по этому показателю не соответствовала продукция шести торговых марок. Это не является нарушением, но такая продукция не может претендовать на присвоение государственного Знака качества, отметили в организации.

Выявлены и нарушения по консистенции горошка и заливке. В торговой марке "Овощ в помощь" консистенция горошка оказалась мягкой неоднородной, оболочка зерен чуть плотнее. У бренда "Лента" обнаружили мутную заливочную жидкость с нехарактерным цветом - бледно-желтым, кроме этого цвет горошка оказался неоднородным. До требований опережающего стандарта Роскачества по консистенции и заливке не дотянулась продукция одной торговой марки. По запаху и вкусу несоответствий во всех исследованных брендах не обнаружено.

Также в ходе исследования выяснилось, что фактическая массовая доля зерен от массы консервов меньше установленной ГОСТом в продукции пяти торговых марок - "Ашан", "Знак заботы", "Маркет", "Юнона", О'кей Daily. По массовой доле белка несоответствий нет. По массовой доле углеводов и жиров несоответствие выявлено в продукции бренда "Юнона".

Всего было исследовано 20 торговых марок. Вся проверенная продукция названа полностью безопасной. Не обнаружено пестицидов, ГМО, консервантов, красителей и нарушений по микробиологии. Консервы стерильны и герметичны. Кроме этого, по результатам лабораторных испытаний продукция восьми брендов соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества - "Бондюэль", "ВкусВилл", "Дядя Ваня", "Кормилица", "6 соток", "Фрау Марта", Eko, Globus. Продукция этих торговых марок может претендовать на присвоение государственного Знака качества, добавили в Роскачестве.

Реакция контрольно-надзорных органов и производителей

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в отношении изготовителей "Global Village" (ООО "Грин Рэй Кубань"), "Ашан", "Лента" и "Юнона" (ООО "Юнона инвест ЛТД"), а также производителя марки "Овощ в помощь" (ООО "Промконсервы") объявлены официальные предостережения о недопустимости нарушения требований, сказали в Роскачестве. Кроме того, Росаккредитация приостановила действие девяти деклараций о соответствии для компаний "Промконсервы", "Грин Рей Кубань", "Белгородский консервный комбинат" и "Юнона инвест ЛТД".

Производители, чья продукция не соответствовала стандартам, сообщили Роскачеству о принятых мерах. Так, "Промконсервы" ("Овощ в помощь") произвели идентификацию забракованной продукции и разработал ряд корректирующих мероприятий для предотвращения риска выработки продукции несоответствующего качества. ООО "Белгородский консервный комбинат" ("О’кей Daily", "Знак заботы", "Маркет") и ООО "Грин Рей Кубань" ("Global Village") провели внутренние расследования.

Торговые сети также отреагировали на информацию. "Ашан" уточнил, что поставщик ООО "Юнона инвест" закрыт к поставкам горошка торговой марки "Ашан" с августа 2025 года, а исследованная продукция, вероятно, была остатками на полках. "Лента" проводит внутреннюю работу с поставщиком ООО "Юнона инвест". Продукция "Юнона", представленная на Ozon, снята с продажи.