"Мойсклад": "черная пятница" теряет влияние на онлайн-продажи

По информации экспертов облачной ERP-системы для малого и среднего бизнеса, в интернет-магазинах рост продаж в ноябре к октябрю в 2025 году составил 8%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. "Черная пятница" постепенно перестает быть драйвером онлайн-торговли. К такому выводу пришли эксперты облачной ERP-системы для малого и среднего бизнеса "Мойсклад", проанализировав влияние распродажи на онлайн- и офлайн-продажи в ноябре 2025 года и сравнив данные с 2024 и 2023 годами.

Согласно исследованию, в ноябре 2025 года пик продаж в офлайн-магазинах пришелся на 28 ноября. По сравнению с 29 ноября 2024 года, когда в рознице стартовала "черная пятница", обороты выросли на 7%, что ниже уровня официальной инфляции. В онлайн-торговле рост оказался еще скромнее: обороты 11 ноября 2025 года увеличились лишь на 5% по сравнению с тем же днем годом ранее.

При сравнении разных дней покупательской активности аналитики отметили, что ноябрь в целом лидирует по оборотам и количеству заказов на маркетплейсах. Похожая ситуация наблюдается и в интернет-магазинах - в этом месяце спрос был выше среднего. При этом влияние "черной пятницы" на офлайн-продажи оказалось незначительным: если сравнивать 28 ноября с обычной пятницей 21 ноября 2025 года, рост составил 7%.

"По результатам нашего исследования можно сказать, что "черная пятница" все меньше работает для онлайна и не работает совсем для традиционной розницы, - отметил генеральный директор ERP-системы "Мойсклад" Аскар Рахимбердиев. - В 2022 и 2023 году "черная пятница" действительно "бустила" продажи. В 2022 году мы фиксировали 26% рост продаж на маркетплейсах в ноябре к октябрю, в 2023 году - 11%, в 2024 году - 5%, а в 2025 году - 7%. В интернет-магазинах рост продаж в ноябре к октябрю в 2025 году составил 8%, в 2024 году - 10%, в 2023 году - 16%".

При этом для офлайн-розницы "черная пятница" почти не оказывает влияние на общий объем продаж, добавил Рахимбердиев.

"Потребители специально покупают какие-то определенные, как правило, дорогие товары: технику, мебель, одежду, специально поджидая скидки", - заключил Рахимбердиев.

Аналитический центр "Мойсклад" изучил обороты более 29 тыс. компаний МСБ по всей России, работающих в рознице и онлайне. Эксперты сравнивали средние обороты на одну компанию по дням и месяцам.