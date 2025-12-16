Объем привлеченных в ОЭЗ "Оренбуржье" инвестиций превысил 63 млрд рублей

В числе резидентов состоят 23 компании

ОРЕНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Общий объем инвестиций, привлеченных в строительство новых предприятий особой экономической зоны (ОЭЗ) "Оренбуржье", превысил к концу 2025 года 63 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

"ОЭЗ исполнилось четыре года. Постановление правительства РФ о ее создании в Оренбурге и Орске было подписано осенью 2021 года. По информации министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области, в настоящий момент общий объем инвестиций, привлеченных в строительство новых предприятий, составляет 63,4 млрд рублей. Налоговые льготы, подключение к сетям помогают инвесторам экономить почти треть расходов на запуск нового производства", - отметил губернатор.

ОЭЗ "Оренбуржье" региональные власти называют площадкой для перезагрузки региональной экономики и одной из самых динамично развивающихся ОЭЗ в стране. На текущий момент число резидентов ОЭЗ составляет 23 компании, из которых 15 - производственные предприятия. В развитии зоны применяется кластерный подход, уже создано четыре кластера: нефтехимия, АПК, логистика и строительство. Дополнительно развиваются два перспективных направления - IT и сотрудничество с международными компаниями.

"На сегодняшний день из 23 резидентов четыре предприятия построили свои производственные объекты и приступили к работе. Это крупный распределительный центр для сети магазинов "Пятерочка", молочный комбинат "Красногорский", Оренбургский завод автоматизации и роботизации, распределительный центр Ozon. С 2022 года по настоящий момент резиденты вложили в проекты на территории ОЭЗ 16,7 млрд рублей. В ближайшие пять лет в развитие новых предприятий будет вложено не менее 47,6 млрд рублей", - уточнил Солнцев.

С увеличением числа резидентов объем инвестиций в развитие предприятий-резидентов будет расти, отмечают в правительстве региона. Планируется, что ежегодно пул резидентов будет увеличиваться не менее чем на 5 компаний, после 2030 года число резидентов ОЭЗ "Оренбуржье" составит не менее 40.